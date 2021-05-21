Приговор Н. Платошкину – 5 лет условно вместо 6 лет колонии (но сторонники политика останавливаться не собираются)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПриговор Н. Платошкину – 5 лет условно вместо 6 лет колонии (но сторонники политика останавливаться не собираются) Новость Дня Еще вчера, 18 мая прокурор грозился дать Платошкину 6 лет колонии. Сегодня вынесен приговор – 5 лет условно.Вернуться к статье6015НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СеменовОфициальный источник -- дупа Н. ПлатошкинаВалентина ЛМаловато дали да ещё и условно.ОЛЕГ VinogradovДа ниче ,- ты доберешь!Дед ЩукарьДумаю, что вполне гуманный и многозначительный приговор. Почему? Потому-что он в возрасте и не вполне здоров и ... имея статус подкожной вши, на большее не тянет.))Ирина52А потом такие, как вы будут орать, что "коммуняки" сдулись и лебезят перед властями... А стоит сказать правду - пожалуйте под арест...В то время как любые предложения то отдать Курилы Японии, то признать Крым украинским, то отдать Сирию под базы американцам элите сходят безнаказанно. Как недавнее заявление одного "героя рынка", что в норме до пенсии должно доживать не больше 50% "дорогих россиян"...Дед ЩукарьМне ваша борьба нанайских мальчиков ваще по барабану, если она не угрожает России. А в данном случае "сдулись" никак не подойдет. Вот "продались" будет точнее. И ылита пусть киздит чё хочет. Собаки лают, караван идет.Дед ЩукарьА вообще, тебе не кажется странным, что в 90-х Зю слил голоса в пользу разрушающего Россию ЕБНа, а сейчас на Путина бочку катит? И начал именно после того, как ВВП разогнал прозападное правительство ДАМа.Валентин ПоляковПридурок ты! Как мог Зюганов слить голоса? Мозг головной ты слил в выгребную яму! Так ныряй следом, тебе там самое место!HotRSНу, не слил, договоренности, насколько я понимаю, не было, он просто струхнул, а ЕБН воспользовался. Это уже лет 10, как все признали, кроме Зю, ессно.Дед ЩукарьЕсли я немного сгустил краски, то чё ж сразу так обзываться. И не надо меня к себе приглашать. Я в дерьмо не хочу.))Дед ЩукарьГлавное - итог все-таки.)) А теперешние песни Зю с приспешниками вообще за рамками. Или идиотизм США такой заразительный. Он так до Шушенского с Разливом допрыгается.ОЛЕГ VinogradovВот мне лично ,кажется странным и подозрительным то, что,разрушающий Россию, ебн отдал ее путину и , что Путин "отдал должок " ебн и построил ,разрушителю России центр,ебнть !!! ИСЧО мне странно, что прозападное правительство назначено путОЛЕГ Vinogradov...иным и им же разогнано ?Ирина52В 90-х публично было заявлено (решение Конституционного суда): "ради сохранения курса на реформы несмотря на нарушения во время выборов в иске оппозиции отказать". Это же как автоответчик повторялось после КАЖДЫХ выборов в 90е. На любые митинги оппозиции реакция была НУЛЕВОЙ.Так что не надо стрелки переводить...Дед ЩукарьТы знаешь, политика - это игра и у нее одна особенность: зрители (мы) могут так и не понять правил и поступков игроков. Правда, со временем это может проясниться. А насчет ЕБНа у меня есть свой вариант, один из двух: ЕБН выполнял работу по сценарию. Да, вот так печенью и работал.)) Дабы ввести в заблуждение Запад. Выкарабкиваться России из того, во что она попала, нужно было как можно тише. ЕБН справился ... и погиб на посту. Кстати, по этому же сценарию "табуреткин" "разрушал" армию. В результате она возникла вдруг и из ниоткуда.)) По этому же сценарию и ВВП изображал тандем с ДАМом. Однако, когда ДАМ прос...л Ливию все изменилось. Они стали ходить порознь, а потом вообще: ДАМ поехал в Давос, а ВВП в Пекин. В это время как раз Китай получил из США позолоченный вольфрам вместо своего золота. Китайцы молча схавали, но ВВП видимо их интерес подогрел. В общем я тогда понял: будут копать под доллар. Однако, у России была очень большая зависимость от ФРС и МВФ, потому наряду с гос"олигархами" были (и пока есть) частники-олигархи, ориентированные на Запад. Они имели очень большое влияние на экономику и распоряжались ресурсами в угоду Западу. Свои доходы тоже трелевали на Запад. Правительство ДАМа было нужно для ничем не замутненных контактов с Западом. Путин отказался от тупого пересмотра результатов приватизации и сделал проще: частники получают госзаказ и в случае невыполнения предприятие переходит в распоряжение гос-ва. А некоторых, замаравших себя кровью, просто садят в тюрьму. Таким образом частники теряют влияние и Запад теряет интерес к ним. Их там уже не ждут. Второй вариант " всепропальский", но он уже не на фактах, а на эмоциях.))Дед ЩукарьОт "перевода стрелок" ничего не изменится. России надо было пережить 90-е. Это наименьшее из зол. Россия могла бы в гражданской войне и развалиться. Если уж даже тут такое противостояние все против всех, то пуляли бы друг в друга за милую душу. Возможно Зю сделал правильно, но то, что делает сейчас и ему позволяют это делать, это странно выглядит.Владимир Самойленкотю! а ты лично видал, как ебн отдавал шо-то Путину? или хайли лайкли? Путин просто вовремя забрал по-тихому. без революции и крови. как Крым.НБНина БукинаКому мало пусть сам посидит год взаперти в квартире и хорошо подумает о том что написал. Он говорил то, что мы все думаем, и пострадал за правду!ГусЕнаТебе тоже надо условку...СТСветлана ТатаринцеваЗа намеренное искажение исторических фактов и призывы к несанкционированным митингам, очень мягкий приговор! Посидел бы в колонии 6 лет, поостерёгся бы впредь перевирать Историю и другим подобным "общественным деятелям" из пятой колонны наука. А то видите ли и народец в России до революции сплошь безграмотный был, "церковно-приходские школы даже читать не учили" - ВРАНЬЁ! Мой дедушка после 4-х классов такой церковно-приходской школы в Алтайском крае так арифметикой владел, что в годовом балансе у бухгалтера разницу в одну копейку находил! И "экономика отсталая", а Столыпинская реформа какой рост дала? Напомнить показатели 1913 года России? Не из соросовских методичек данные нужно озвучивать, а из материалов Центрального архива! И не заливать в уши современной молодёжи сказки про "немытую Россию" и "сияющие штаты".TFTatyana FedotovaА вот почему так много было воплей со всех утюгов про Навального-дурочка и такой полный молчок про Платошкина. Платошкин дурачком не смотрится. Красиво говорит. Боятся, что уговорит кого? О Навальном же каждый шаг его был расписан. Странно это. Почему всё , что касается Платошкина умалчивается? Люди желают знать все подробности....)))) А то цирк с Ефремовым- пожалуйста. Шутовские выходки Жириновского и откровенный бред Зюганова- на экраны. А тут- тишина...... А насчет того, что до революции безграмотных было значительно больше, чем грамотных, и бедных было значительно больше, чем богатых- так это чистая правда. Не все были фабрикантами, помещиками, банкирами и прочее. Если бы не было угнетения бедных- никто бы и не бунтовал. Не было бы такого "белого" террора- не было бы и красного террора потом. Издевались господа над простым людом. И нынешние "господа" так же желают народ загнать в кабалу, что бы и не рыпался.Владимир Поповвот и федорвская мадам вылезла про дедушку который интегральные уравнения решал в тайге находя копейку запела Да еще в Алтайском крае Лапшу кому вешаетHotRSСправедливости ради, скажу, что мой дед тоже после 4 классов ЦПШ в 50-60-е г.г. подрабатывал подбиванием баланса перед ревизией. А бабушка была неграмотной, читать и писать сама научилась. 4 класса ЦПШ давали значительно более фундаментальные знания, чем современные 4 класса. И соседская бабушка была неграмотной. Ни читать, ни писать не умела. Что интересно, деньги она умела считать. )))HotRSДа-да-да ... Даже в 80-е г.г. сравнивали количество телевизоров на душу населения до 13 года и при Сов. власти.ВПВиктор ПисаревА факты к призывам на несанкционированные митинги у Вас есть? Приведите пример. Или если суд вынес, то все правильно. А так Вас тоже можно привлечь и влепить судимость за клевету.АлексейПрокурор законы знает. Плутошкин историю КПСС не знает.ОЛЕГ VinogradovЗаконы знает адвокат , прокурор - понятияВячеслав 5Законы знает тот.кто пишет их.остальные лишь применяют их.как скажут им? (шутка)Виктор АлександровА за утверждение, что в СССР производили только резиновые галоши, отсидка не положена? Напомнить ФИО автора этой наглой клеветы?Роман РомановА ты у прокурора узнай, я посмотрю как он к этому отнесется?Владимир Самойленкоза калоши не положена, а за брехню уже пора бы жавать. калоши продавались в африканские страны. а не только производились. слушать президента надо внимательно. а то внимательно его слушают тока пиндосы да гейропейцы. а свои тока херню всякую патякают.Александр КарповСам слушал или либерасты пересказали ? Кусок речи , вырванный из контекста. Путин говорил о плановой экономике. Прослушай , может сможешь понять о чём речь. Платошкин пересмотром дела может присесть рядом с овальнымВиктор АлександровПлановая экономика хуже бандитской? А оскорблять страну, где был поставлен на ноги, непорядочно даже для президента!Ирина52А что, в социализме выпуск техники, в том числе и космической, не был связан с плановой экономикой? Или "Катюши" и "Союзы" выращивали граждане в огороде и продавали на базаре?Роман РомановИ кукурузу на севере выращивали по плану. И по плану хотели реки повернуть. Я с вами полностью согласен.ВШвладимир шекуновАдвокат Платошкина чисто отрабатывает гонорар. И я бы очень удивился, если бы этот адвокат назвал вынесенный обвинительный приговор законным и обоснованным.ВПВиктор ПисаревА Вас не смущает, что год работы следователей потянул на пять лет условки? И год заключения Платошкина - это за что? Чтобы выпустить, можно сказать, на свободу. Какой бы не был Платошкин, но поломать жизнь человеку, это компрометация судебной системы.ОЛЕГ VinogradovАдвокат и обязан отрабатывать гонорар клиента , и отработал,- молодец! А ,вот, "бригада" следователей (?) за год "работы" только обделалась, хотя божились посадить НН ПЛАТОШКИНА (да мы... ,да я с мамкой сплю ...!) Вообщем , этих "следаков" гнать надо ото всюду и отправить ямы копать-закапывать - на большее не способны!ВШвладимир шекуновНе смущает. Ведь спешка нужна только в одном случае... Не год заключения, а год домашнего ареста. а это - разные вещи. Не надо путать. И домашний арест - это мера пресечения, а не мера наказания. И жизнь ломать - такой задачи не было. А ведь для него все могло закончится намного хуже ...ВШвладимир шекуновПро адвоката все верно сказали. Только забыли маленький нюанс: установление ИСТИНЫ по делу для адвоката - это дело десятое. Про "следаков" сказать ничего не могу, ибо мне неизвестно кого вы к ним причисляете.VBvalery borА вот про Медведчука каждый день по несколько раз рассказывали.Валентин Поляков+Владимир Самойленкои чё?Валентин ПоляковСторонники Платошкина радуются победе?! Да какая такая победа при обвинительном приговоре, который к тому же не вступил в силу?! И есть ли среди сторонников Платошкина адекватные люди? Адекватен ли сам Николай Николаевич? Ему бы взять паузу и промолчать хотя бы до вступления приговора в силу. А он интервью раздаёт!Юрий ВахрушевА судьи кто? - как же актуальны на сегодня эти крылатые слова...Aнатолий РайковЗато эти дебилы спокойно живут и здравствуют.Потому что знают их ни кто трогать не будет.А КудасовНу раз тут даже Салтыков, то ... А вообще, такое с Платошкиным не выглядит прилично.Валерий ВорожищевПлатошкин - фуфло на политическом поле современной России. Послушайте и и проанализируйте его опусы, там всё понятно - чёткий иноагент.ВПВиктор ПисаревПриведи ссылочку что посмотреть, чтобы сделать такой вывод.Роман Романовhttps://www.youtube.com/channel/UCDqwBnBsFWxFj0ABSbE2KvwОЛЕГ VinogradovТы что же , пентюх, думаешь люди со слов пропагандошь судят о Платошкине? Мы ВСЕ и видим,слышим ,ещё и думать умеем... Ишь ты, и слова то какие запускаешь: " политическое поле , опусы..."! Политическая деятельность Платошкина только начинается и ,надеюсь, будет полезной и для России, и для людей, и для тебя!ОЛЕГ VinogradovPs ПЛАТОШКИН- - четкий патриот России! и не засоряйте язык дурацкими словечками ( инагент,реагент)!ВПВиктор ПисаревТак это после суда. Приведи ссылку до суда, из которой ты сделал вывод, что Платошкин иноагент.Николай ОвчинниковОн НОДовец наверно, фёдорова наслушался про иноагентов)))Роман РомановТы просил ссылку? Я тебе ее предоставил. Там кроме /после суда/ еще и до суда немало. Начни хотя бы с 14 мая 2020 года. Там явный призыв к свержению существующего строя, а это экстремизм. А уж после того как иностранный агент "МЕМОРИАЛ" признал Пальтушкина политзаключенным и он был включен в список данной организации, о чем разговор? Член организации, признанной на территории России иностранным агентом, автоматически сам становится иностранным агентом. Вопросы еще есть? Если ты такой одаренный и сам найти не можешь на сайте своего кумира вот тебе на это ссылка https://www.youtube.com/watch?v=yHY4dIx6AcQ И пусть Пальтушкин радуется, что так легко отделался. При "старом социализме" ему бы лоб зелёнкой помазали и он был бы очень счастлив, что семья не пострадает. Ну если только помнишь те времена.Pciha IvanovaЗабавная смесь сталинизма с либерализмом: "20 лет без права переписки", но - Условно!Вячеслав 5Жизнь штука не простая. кто всегда за.а кто то против.борьба идей.даже кланов.вот намедни услышал разговор двух мужчин.один по видимому иностранец. другой наш в доску.вот один спрашивает.как попасть в музей.на что другой ему отвечает--дословно.а ПЁС его знает.мужчина в шоке.даже рот открыл.что за страна такая. где даже собаки всё знают.а вы о политике спорите.Владимир Самойленкокультурный мужик попался. а мог бы и по простому сказать. типа а ХЕР его знает. ну в интерпретациях.Сергей ПриваловА кто сказал, что демократия это власть народа? Это власть над народом!Владимир Самойленкочисто с латыни. демос - народ. кратос - власть. народовластие. хотя это может быть и греческий. да и демократия это чисто в америке. нам такая демократия нахер не нужна.Комментировать
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