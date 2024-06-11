Глава МИД Бразилии пообещал платить за российскую нефть в нацвалютах

Бразилия будет использовать местные валюты в расчетах с Россией при создании соответствующего механизма, заявил «Известиям» министр иностранных дел страны Мауро Виейра на совещании глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде.
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