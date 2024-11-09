Пентагон ищет ответ на возможный приказ Трампа действовать внутри США — CNN

Ответ на возможное распоряжение избранного президента США Дональда Трампа об использовании военных в целях обеспечения порядка внутри страны, в частности, для депортации мигрантов, обсуждают в Пентагоне, 8 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
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