Telegram запустил некастодиальный криптокошелёк «Деньги» с мгновенными переводами GRAM

Telegram представил собственный некастодиальный криптокошелёк под названием «Деньги», который доступен пользователям в настройках мессенджера вместо прежнего Wallet, недавно переименованного в Walt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 11 стран обсуждаю...
- Эстония обсудит м...
- «Грузия опубликов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым