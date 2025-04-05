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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кузня» отыгралась с 0-3, но проиграла «Магнитке» в 7-м матче серии. Победитель регулярки ВХЛ вылетел в 1-м раунде в 3-м сезоне подряд

«Магнитка» обыграла новокузнецкий «Металлург» (4:2) в гостях в седьмом матче серии первого раунда Кубка Петрова.

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