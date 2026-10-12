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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о том, что «Барсу» считают фаворитом ЛЧ: «Большая честь, но впереди долгий путь, все может измениться. Единственное, чего я хочу – побеждать, в этом наша цель»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о статусе фаворита Лиги чемпионов перед матчем с « Галатасараем ».

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