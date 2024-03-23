Задержанные в Брянской области террористы, атаковавшие "Крокус", этапируются в Москву

Российские спецслужбы задержали 11 человек, в том числе четырех террористов, которые принимали непосредственное участие в теракте в "Крокус Сити Холле", сейчас продолжается работа по выявлению пособников.
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