Остапкович объяснил длительный поиск работы среди молодежи

Георгий Остапкович из ВШЭ рассказал о причинах продолжительного поиска работы среди молодежи. Молодые люди находятся под опекой старших и выбирают вакансии тщательно, что увеличивает период безработицы до девяти месяцев и более.
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