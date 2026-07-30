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Царьград

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Остапкович объяснил длительный поиск работы среди молодежи

Остапкович объяснил длительный поиск работы среди молодежи

Георгий Остапкович из ВШЭ рассказал о причинах продолжительного поиска работы среди молодежи. Молодые люди находятся под опекой старших и выбирают вакансии тщательно, что увеличивает период безработицы до девяти месяцев и более.

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