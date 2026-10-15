Плотность расположения городов майя Про южноамериканские древние культуры у большинства представление, как о городах, храмах, пирамидах, пусть не таких мегалитических, как в Баальбеке, но все же из камня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Свастика и Правос...
- Свастика и Правос...
- Свастика и Правос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым