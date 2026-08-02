В Черном море из-за атаки дронов ВСУ затонул теплоход компании FESCO

Ночью 1 августа в акватории Черного моря, примерно в 130 милях от Новороссийска, произошло чрезвычайное происшествие: торговое судно «Янина» компании FESCO, входящей в контур госкорпорации «Росатом», затонуло в результате атаки боевых морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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