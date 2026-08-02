FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 087 подписчиков

В Черном море из-за атаки дронов ВСУ затонул теплоход компании FESCO

Ночью 1 августа в акватории Черного моря, примерно в 130 милях от Новороссийска, произошло чрезвычайное происшествие: торговое судно «Янина» компании FESCO, входящей в контур госкорпорации «Росатом», затонуло в результате атаки боевых морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии