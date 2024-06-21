Депутыта Госдуме призывают запретить рекламные звонки с номеров физлиц. Парламентарии предлагают разрешить это только с зарегистрированных контактных номеров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
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