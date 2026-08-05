МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 749 подписчиков

В АТОР рассказали, чем обернется платное разрешение на въезд в Казахстан

В АТОР рассказали, чем обернется платное разрешение на въезд в Казахстан

Фото: Shutterstock/FOTODOM АТОР: платные разрешения на въезд в Казахстан могут снизить турпоток из России Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан может стать тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии