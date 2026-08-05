В АТОР рассказали, чем обернется платное разрешение на въезд в Казахстан

Фото: Shutterstock/FOTODOM АТОР: платные разрешения на въезд в Казахстан могут снизить турпоток из России Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан может стать тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).