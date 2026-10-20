Американский предприниматель Илон Маск предложил "реальный" инструмент решения проблемы госдолга США, который на днях установил очередной антирекорд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВН Польша требует бе...
- Путин предупредил...
- "Имеем право нане...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым