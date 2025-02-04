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Reuters: США возобновили поставки оружия Украине — 1076-й день спецоперации

Reuters: США возобновили поставки оружия Украине — 1076-й день спецоперации

На фоне заявления президента США Дональда Трампа о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине появилась информация о том, что Белый дом отказался от первоначальной позиции прекратить всю помощь киевским властям и возобновил поставки оружия.

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