Медвежий угол
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Медвежий угол

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Узбекистан и Киргизия наносят России два предательских удара в спину. За это надо наказать. Терпеть больше не имеет смысла

Узбекистан и Киргизия наносят России два предательских удара в спину. За это надо наказать. Терпеть больше не имеет смысла

Интересная жизнь с Vera Star Пока некоторые личности с высоких трибун продолжают нас заверять в том, что мигранты нам жизненно необходимы, а страны поставляющие нам "незаменимых специалистов" являются нашими друзьями, эти самые страны демонстрируют откровенную враждебность по отношению к России.

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Комментарии
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КИ
Константин Иванов
Лишить всех гражданства и отправить домой!!!
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1 час.
Nikolia Vovchenko
Такие вещи должен был бы сделать&quot;наш&quot;ЦБ,да и &quot;почта России&quot;должна была бы брать больший процент за переводы в наличке,но...эти организации видно с Россией  связывает только название
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1 час.
Юрий Золотарев
Никаких &quot;друзей&quot;!! К чёрттовой матери!! Пускай за ВСЁ платят!!
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43 мин.

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