Узбекистан и Киргизия наносят России два предательских удара в спину. За это надо наказать. Терпеть больше не имеет смысла

Интересная жизнь с Vera Star Пока некоторые личности с высоких трибун продолжают нас заверять в том, что мигранты нам жизненно необходимы, а страны поставляющие нам "незаменимых специалистов" являются нашими друзьями, эти самые страны демонстрируют откровенную враждебность по отношению к России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии