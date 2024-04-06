Интересная жизнь с Vera Star Пока некоторые личности с высоких трибун продолжают нас заверять в том, что мигранты нам жизненно необходимы, а страны поставляющие нам "незаменимых специалистов" являются нашими друзьями, эти самые страны демонстрируют откровенную враждебность по отношению к России.