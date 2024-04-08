Враг применил новые БПЛА над Белгородом, Часов Яр – ад, в Крынках- разыграли спектакль: утренняя сводка с фронта

Боевые действия продолжаются на территории Украины круглосуточно. Ракетные атаки и налеты беспилотных летательных аппаратов "Герань" были проведены по объектам противника в различных областях страны, включая Кривой Рог, Одессу, Житомир и Киев.
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