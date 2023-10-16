Сийярто попросил гарантии, что ситуация с банком OTP на Украине не повторится

Будапешту требуются гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в перечень "спонсоров войны", не произойдет еще раз, подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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