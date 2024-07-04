Interstate TDR-1: первый БПЛА самолётного типа Сегодня трудно представить себе вооруженный конфликт, в котором не использовались бы БПЛА.
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Interstate TDR-1: первый БПЛА самолётного типа Сегодня трудно представить себе вооруженный конфликт, в котором не использовались бы БПЛА.
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