Замглавы отдела ЦК КПК Чжоу: взрывы в Ливане вывели терроризм на новый уровень

Взрывы пейджеров и других средств связи в Ливане выводят терроризм на новый уровень. Такую оценку событиям в этой стране дал замглавы отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли, выступая на международном форуме "Тайхэ", передает РИА Новости.
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