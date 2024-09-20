Замглавы отдела ЦК КПК Чжоу: взрывы в Ливане вывели терроризм на новый уровень

Взрывы пейджеров и других средств связи в Ливане выводят терроризм на новый уровень. Такую оценку событиям в этой стране дал замглавы отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли, выступая на международном форуме "Тайхэ", передает РИА Новости.