3 лучших национальных парка, которые стоит посетить в США

Лето – прекрасное время для знакомства с красотой и богатством природы Соединенных Штатов. По всей стране расположено множество великолепных национальных парков, предлагающих незабываемые приключения и впечатляющие пейзажи.
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