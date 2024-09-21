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3 лучших национальных парка, которые стоит посетить в США

Лето – прекрасное время для знакомства с красотой и богатством природы Соединенных Штатов. По всей стране расположено множество великолепных национальных парков, предлагающих незабываемые приключения и впечатляющие пейзажи.

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