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«Послезавтра уже никто не выйдет. Мы должны что-то сделать. Нам нужно что-то серьёзное. Если не будет трупа, люди уже не придут». (с) — азы демократии

«Послезавтра уже никто не выйдет. Мы должны что-то сделать. Нам нужно что-то серьёзное. Если не будет трупа, люди уже не придут». (с) — азы демократии

«Нужен труп». Пятые сутки беспорядков в Тбилиси. В сети появился ролик, на котором участники протестов обсуждают сценарий дальнейших акций.

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Комментарии
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М
Мария
Сдулся их Майдан.
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4 час.
Секушин Леонид
Молодой Премьер - парень с яйцами. Железными. Не чета Януку.
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3 час.
Татьяна Гаранина
полностью согласна с Вами ! Сейчас в правительство  Грузии пришли  молодые, разумные ,образованные и решительные политики. Пусть они &quot; не собираются целовать Россию в десны&quot;, но они отстаивают суверенность , самобытность и право на уважение  к своей стране. Нам на наших границах нужна достойная и разумная Грузия. ❤️
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34 мин.

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