«Послезавтра уже никто не выйдет. Мы должны что-то сделать. Нам нужно что-то серьёзное. Если не будет трупа, люди уже не придут». (с) — азы демократии

Татьяна Гаранина

полностью согласна с Вами ! Сейчас в правительство Грузии пришли молодые, разумные ,образованные и решительные политики. Пусть они " не собираются целовать Россию в десны", но они отстаивают суверенность , самобытность и право на уважение к своей стране. Нам на наших границах нужна достойная и разумная Грузия. ❤️