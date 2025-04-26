О людях и гвоздях: как возник миф о неумении китайцев воевать

Интернет полнится цитатами, приписываемыми китайским философам. Кто хотя бы раз не встречал мемы с глубокомысленными изречениями Конфуция или Сунь-цзы или не слышал про «древнее китайское проклятие», суть которого сводится к пожеланию жить в эпоху перемен? На поверку 99% этих цитат – фейки.