Motor1 перечислил 11 кроссоверов, которые прекратят выпускать в 2027 году

В 2027 году многие автопроизводители попрощаются с рядом популярных кроссоверов и внедорожников. Издание Motor1 опубликовало список SUV, которые либо полностью прекратят выпускать, либо остановят их продажи на североамериканском рынке.
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