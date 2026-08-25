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Газета.ру

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Motor1 перечислил 11 кроссоверов, которые прекратят выпускать в 2027 году

Motor1 перечислил 11 кроссоверов, которые прекратят выпускать в 2027 году

В 2027 году многие автопроизводители попрощаются с рядом популярных кроссоверов и внедорожников. Издание Motor1 опубликовало список SUV, которые либо полностью прекратят выпускать, либо остановят их продажи на североамериканском рынке.

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