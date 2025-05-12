Причины появления лунатизма у детей

Шесть распространенных причин снохождения у детей, его проявления и способы лечения Представьте себе такую картину: вы наконец уложили малыша спать и теперь наслаждаетесь просмотром любимой телевизионной программы.
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