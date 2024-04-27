Песков: давление Лондона привело к отказу Киева подписать соглашения в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что прямое давление Лондона стало причиной, из-за которой Москва и Киев не подписали соглашение на переговорах в Стамбуле в позапрошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии