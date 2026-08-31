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Нескучные технологии

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В КНР из-за дверных ручек отзывают 7 000 000 машин

В КНР из-за дверных ручек отзывают 7 000 000 машин

Китайские регуляторы инициировали самый масштабный отзыв автомобилей в истории страны, затронувший почти 7 миллионов машин от 11 производителей, включая Tesla, после того как по меньшей мере 15 смертей в 12 авариях были связаны с дверями, которые не … .

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