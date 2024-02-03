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Мотивировочное решение CAS по делу Валиевой содержит более 130 страниц

Мотивировочное решение CAS по делу Валиевой содержит более 130 страниц

Глава французской юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна сообщил, что мотивировочное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой содержит более 130 страниц.

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