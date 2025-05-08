Премьеру Польши может грозить тюрьма из-за подарка Эрдогана

www.globallookpress.com/Marcin Banaszkiewicz/Fotonews Польскому премьер-министру Дональду Туску может грозить уголовная ответственность из-за незарегистрированного подарка от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет польская газета Rzeczpospolita.
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