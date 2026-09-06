«Искусство» трактовки фактов: как преподают историю в республиках Центральной Азии (I)

Фёдор КОЛОСКОВ Вопрос преподавания истории того промежутка времени, когда Россия и нынешние независимые республики Центральной Азии существовали в едином государстве (а это были и Российская империя, и Советский Союз), является обоюдоострым и для них, и для России.
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