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Вечерний Новосибирск

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Евгения Бородина из Кыштовки может стать лучшим учителем родного языка в России

Евгения Бородина из Кыштовки может стать лучшим учителем родного языка в России

Лучшего учителя родного языка и родной литературы выберут в ходе финальных испытаний в Липецке. Участниками конкурса стали более ста педагогов со всей страны.

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