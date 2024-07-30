🇺🇦 💥 Иностранный наемник демонстрирует выгоревший остов БМП-2 ВСУ на Запорожском направлении🔥 #ВСУ #ЗСУ #БМП #СВО.
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🇺🇦 💥 Иностранный наемник демонстрирует выгоревший остов БМП-2 ВСУ на Запорожском направлении🔥 #ВСУ #ЗСУ #БМП #СВО.
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