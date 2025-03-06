Созданное в России Общество изучения традиционного тайцзицюань возглавил губернатор Ивановской области С. Воскресенский

Москва, 5 марта /Синьхуа/ -- Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский избран председателем Общества изучения традиционного тайцзицюань, созданного на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук /ИКСА РАН/.
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