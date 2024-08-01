В России зафиксирован сбой в работе YouTube

Логотип видеохостинга YouTube / © Getty Images Ранее российские журналисты со ссылкой на неназванные источники, «близкие к администрации президента», сообщали, что YouTube заблокируют в России в сентябре 2024 года.
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