Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tamara Goncharuk
    Наконец-то вспомнили.Вау-у! В Японии в...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Похоже страны юго-восточной Европы( это страны которые по сути являются кусками бывшей Югославии, которую СССР осв...Тупик для Запада....
  • Астон Мартин
    а какой толк от этих негодований , смотрите на отношение к ним вверху и все станет ясно и понятно ...Ельцин Центру хот...

"Ни одна из церквей и... христианских храмов не под­вергнется... или уничтоженью. Ни единый камень из церковных строений не пойдет на строительство домов и мече­тей,... мусульманин, преступивший этот запрет, сочтётся отступившим от Бога и Пророка"

"Ни одна из церквей и... христианских храмов не под­вергнется... или уничтоженью. Ни единый камень из церковных строений не пойдет на строительство домов и мече­тей,... мусульманин, преступивший этот запрет, сочтётся отступившим от Бога и Пророка"

ДОГОВОР ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ С ХРИСТИАНАМИ Охранная Грамота (фирман) Святого Пророка Мухаммада (мир и благословения Аллаха да пребывают с ним) данная Синайскому монастырю Святой Екатерины в 620-е годы, которая является подлинным историческим документом, хранящийся в Стамбуле и заверенный отпечатком руки Святого Пророка ﷺ: «Во имя Аллаха Всемилостивого и Наимилосердного! Это указ, написанный по повелению Мухаммада сына Абдуллы, Пророка Аллаха, Предостерегателя и Носителя Благой Вести с тем, чтобы идущие вослед не искали себе оправданий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх