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Томас Тухель может возглавить сборную Англии после Евро-2024

Томас Тухель может возглавить сборную Англии после Евро-2024

Томас Тухель, бывший тренер "Баварии", рассматривается Футбольной ассоциацией Англии в качестве основного кандидата на пост наставника национальной сборной, потерпевшей поражение от Греции.

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