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Педри: «Футбол изменился, требования все выше. Набираю мышечную массу, но интеллект по-прежнему важнее всего»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о том, какие качества важны для футболистов. «Футбол изменился, в первую очередь – в плане физической подготовки.

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