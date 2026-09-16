Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко пройдет 16 сентября

Трансляцию будут вести в социальных сетях главы региона 16 сентября состоится прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
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