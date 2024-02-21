Митин: Уже в 50 регионах производят органическую продукцию

Сейчас органическую продукцию производят в 50 регионах. Об этом заявил 21 февраля первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на пленарном заседании Совета Федерации.
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