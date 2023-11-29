БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В деле предателя Беленко КГБ упустил самое главное

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Комментарии
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Сергей Мингазов
Непьющий, хохол, да это диагноз!
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11 час.
Vlad
есть принципиально важные ошибки в изложении. Автор думает, что можно прийти в военное училище и подать документы, это не так. И Армавирское также близко как и Ставропольское в котором он и был инструктором, а не в Армавире. И на инструкторов отправляли лучшие кадры. И не был он эмоцианально нестабильным, он бы не прошел медицину. И направить его могли и в Ейское, и в Ворошиловградское и любое другое училище. Он действительно многократно подавал рапорт для перевода именно на 25-й. Тогда их было аж 3 полка на всю страну. И был он, по моему мнению, нормальным парнем но довели и он психанул. Задержали звание, прессовали видимо и в других вопросах. Возможно по жилью, по деньгам. Командование бывает очень разное, и сволочной подход к л\с не изжит и сегодня. Но это всё, безусловно его не оправдывает.
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10 час.

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