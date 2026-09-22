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2027 год: как будут отдыхать новосибирцы – 118 дней без работы и одна шестидневка

2027 год: как будут отдыхать новосибирцы – 118 дней без работы и одна шестидневка

Правительство России утвердило производственный календарь на 2027 год. Жителей Новосибирской области ждут 11-дневные новогодние каникулы, четыре трехдневных уикенда и одна шестидневная рабочая неделя в феврале.

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