Танцпол везде!

«Большая Дискотека Авторадио» в Москве собрала на стадионе 30 тысяч зрителей. предоставлено ГПМ Радио«Show Must Go On» – старт «Большой Дискотеке Авторадио» дали легендарным хитом Queen вокалисты КВАТРО Originals.
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