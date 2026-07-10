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Танцпол везде!

Танцпол везде!

«Большая Дискотека Авторадио» в Москве собрала на стадионе 30 тысяч зрителей. предоставлено ГПМ Радио«Show Must Go On» – старт «Большой Дискотеке Авторадио» дали легендарным хитом Queen вокалисты КВАТРО Originals.

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