Мир неслабо всколыхнуло известие: русские придумали очередное средство противодействия — на этот раз против «Старлинка».
Реально ли свернуть шею «Старлинку»
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Объяснение очень доходчивое. А кто не понял - по такому принципу "помеха сильнее полезного сигнала" работают все системы РЭБ. В нанном случае используются подвижные антенны для усиления сигнала "шума" по направлению спутника. И то, что дорого и требует "прикрытия" - это не позволяет повсеместное применение на всей территории, только локально.
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4 н.
Александр Макеев
С терминалов Старлинка антенны поворачиваются вслед перемещению спутника по небосводу, чтобы ловить сигнал со спутника и направлять свой сигнал на спутник? Тогда как встроить сигнал помех российской РЭБ между вражескими терминалом и спутником?
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4 н.
Игорь Кузнецов
Согласен, при работе со спутниками на низкой орбите на каждого из них не установить поворот антенны передатчика "шума". Как я понимаю спутники движутся по какой-то орбите и можно направить антенну в эту плоскость, развернув её на какой-то угол, приняв наиболее сильный (по амплитуде) сигнал с какого-то спутника и отследивая этот поворот до момента другого, более сильного сигнала.
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4 н.
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