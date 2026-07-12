Реально ли свернуть шею «Старлинку»

Игорь Кузнецов Объяснение очень доходчивое. А кто не понял - по такому принципу "помеха сильнее полезного сигнала" работают все системы РЭБ. В нанном случае используются подвижные антенны для усиления сигнала "шума" по направлению спутника. И то, что дорого и требует "прикрытия" - это не позволяет повсеместное применение на всей территории, только локально.

Александр Макеев С терминалов Старлинка антенны поворачиваются вслед перемещению спутника по небосводу, чтобы ловить сигнал со спутника и направлять свой сигнал на спутник? Тогда как встроить сигнал помех российской РЭБ между вражескими терминалом и спутником?