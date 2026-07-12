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Реально ли свернуть шею «Старлинку»

Реально ли свернуть шею «Старлинку»

Мир неслабо всколыхнуло известие: русские придумали очередное средство противодействия — на этот раз против «Старлинка».

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Объяснение очень доходчивое. А кто не понял - по такому принципу &quot;помеха сильнее полезного сигнала&quot; работают все системы РЭБ. В нанном случае используются подвижные антенны для усиления сигнала &quot;шума&quot; по направлению спутника. И то, что дорого и требует &quot;прикрытия&quot; - это не позволяет повсеместное применение на всей территории, только локально.
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4 н.
Александр Макеев
С терминалов Старлинка антенны поворачиваются вслед перемещению спутника по небосводу, чтобы ловить сигнал со спутника и направлять свой сигнал на спутник?  Тогда как встроить сигнал помех российской РЭБ между вражескими терминалом и спутником?
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4 н.
Игорь Кузнецов
Согласен, при работе со спутниками на низкой орбите на каждого из них не установить поворот антенны передатчика &quot;шума&quot;. Как я понимаю спутники движутся по какой-то орбите и можно направить антенну в эту плоскость, развернув её на какой-то угол, приняв наиболее сильный (по амплитуде) сигнал с какого-то спутника и отследивая этот поворот до момента другого, более сильного сигнала.
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4 н.