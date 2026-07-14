Лейбл группы "Три дня дождя" назвал "бессознательным бредом" слова солиста Глеба Викторова об СВО

Лейбл группы "Три дня дождя" дал официальный комментарий относительно политических высказываний солиста Глеба Викторова, которые он сделал во время концерта в Екатеринбурге и из-за которых ему пришлось якобы уехать из России.
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