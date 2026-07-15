Рамблер
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рамблер

51 подписчик

Распутина отказалась от «позорной» пенсии

Распутина отказалась от «позорной» пенсии

Певица Маша Распутина назвала свою пенсию «позорной брошенной костью». Об этом сообщает News.ru. Во время разговора с журналистами на 15-й церемонии вручения премии Fashion Summer Awards Распутина заявила, что отказалась… .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии