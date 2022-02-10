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Авербух о поднятии возрастного ценза: «Это точно порадует Щербакову и Трусову. Они смогут продолжить карьеру и раскрыться еще больше»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о возможном поднятии возрастного ценза до 17 лет. «Думаю, это точно порадует в первую очередь Аню Щербакову и Сашу Трусову, которые уже взрослеют.

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