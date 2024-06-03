Рябков: Россия поздравляет Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Москва поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, информирует ТАСС.
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