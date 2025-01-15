Люди просто бегут. Количество дезертиров растет – нацист из «Свободы»

Анатолий Рябенко

Люди, в том числе и военные, выбирают где лучше туда и бегут. Это совершенно закономерно. Руководству ВСУ это не нравится и они жестоко наказывают бегунов, в место того чтобы создать отличные условия для военной службы, которые в ВСУ создать невозможно. Виноваты командиры ВСУ. Поэтому солдаты делают выводы самовольно и правильно решают свою судьбу.