На Украине растет количество случаев самовольного оставления части. Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Люди просто бегут. Количество дезертиров растет – нацист из «Свободы»
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Люди, в том числе и военные, выбирают где лучше туда и бегут. Это совершенно закономерно. Руководству ВСУ это не нравится и они жестоко наказывают бегунов, в место того чтобы создать отличные условия для военной службы, которые в ВСУ создать невозможно. Виноваты командиры ВСУ. Поэтому солдаты делают выводы самовольно и правильно решают свою судьбу.
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19 час.
Борис Коренский
Из ВСУ бегут дезертиры, пополнения им не хватает,а Курскую область, БОЛЬШЕ ПОЛУГОДА ОСВОБОДИТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, да и продвижения по СВО не видно ??? БЕЗГРАМОТНОСТЬ ВОЕННЫХ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГЕНЕРАЛИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ???
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17 час.
Вячеслав Карюкалов
Это хорошо.
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3 час.
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