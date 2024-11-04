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В Новогорске стартовал сбор женской команды России

В сборе, который проходит на базе в Новогорске, принимают участие 14 баскетболисток. Защитники: Александра Елисеева (МБА-МГУСиТ, Москва, 19 лет, 170 см), Мария Крымова (МБА-МГУСиТ, 23 года, 174 см), Яна Пашковская («Надежда», Оренбург, 21 год, 178 см), Полина Селезенева («Спарта энд К», Видное, 19 лет, 180 см) Форварды: Олеся Галенко («Динамо», Москва, 18 лет, 182 см), Вероника Логинова (МБА-МГУСиТ, 21 год, 174 см), Полина Кузнецова («Нефтяник-Титан», Омск, 20 лет, 185 см), Маргарита Кузякина («Спарта энд К», 22 года, 190 см), Софья Люлина («Спарта энд К», 20 лет, 175 см), Елена Мухина («Нефтяник-Титан», 22 года, 172 см), Эльза Сиразутдинова («Спарта энд К», 21 год, 188 см), Яна Эльберг («Динамо», Курск, 20 лет, 182 см) Центровые: Мария Ушакова (МБА-МГУСиТ, 18 лет, 195 см), Валерия Яковлева (МБА-МГУСиТ, Москва, 20 лет, 190 см).

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