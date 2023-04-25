Как бороться с жадностью на рыбалке

Всем привет, друзья, вы в Вестнике Рыбака. Сегодня я хочу поговорить о ранах. Нет, не о высоких ценах на рыболовные снасти, хотя и здесь возникают определенные вопросы.
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