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Как бороться с жадностью на рыбалке

Как бороться с жадностью на рыбалке

﻿﻿Всем привет, друзья, вы в Вестнике Рыбака. Сегодня я хочу поговорить о ранах. Нет, не о высоких ценах на рыболовные снасти, хотя и здесь возникают определенные вопросы.

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