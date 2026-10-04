ИИ-пузырь готов лопнуть в любой момент и есть люди, готовые на этом заработать сотни миллионов долларов.

Кадр из фильма "Игра на понижение" Помните Кристиана Бейла в фильме «Игра на понижение», который с безумными глазами слушал хэви-метал и рисовал на доске цифры, которые никто не хотел замечать? Это был реальный персонаж — Майкл Берри, эксцентричный инвестор и врач-невролог по образованию.