ИИ-пузырь готов лопнуть в любой момент и есть люди, готовые на этом заработать сотни миллионов долларов.

Кадр из фильма "Игра на понижение" Помните Кристиана Бейла в фильме «Игра на понижение», который с безумными глазами слушал хэви-метал и рисовал на доске цифры, которые никто не хотел замечать? Это был реальный персонаж — Майкл Берри, эксцентричный инвестор и врач-невролог по образованию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вот и закончилась...
- Меня практически ...
- Тринадцатая русск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым