Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ИИ-пузырь готов лопнуть в любой момент и есть люди, готовые на этом заработать сотни миллионов долларов.

ИИ-пузырь готов лопнуть в любой момент и есть люди, готовые на этом заработать сотни миллионов долларов.

Кадр из фильма "Игра на понижение" Помните Кристиана Бейла в фильме «Игра на понижение», который с безумными глазами слушал хэви-метал и рисовал на доске цифры, которые никто не хотел замечать? Это был реальный персонаж — Майкл Берри, эксцентричный инвестор и врач-невролог по образованию.

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